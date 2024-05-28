خبراء يكشفون أخطر المسارات الجوية في العالم.. وأفضل وأسوأ المقاعد داخل الطائرة

صحيفة الخليج 365: كشف الخبراء، عن المسارات الجوية الأكثر تأثرًا بالمطبات الهوائية، والمقاعد الأكثر أمانًا داخل الطائرات.

سبب حدوث المطبات الهوائية

تحدث المطبات الهوائية والاضطرابات، بسبب الظروف الجوية المتغيرة، والتي قد تتضمن العواصف الرعدية والحرارية، وهي عملية معقدة تضع كابتن الطائرة في حيرة من أمره حال مواجهتها.

أماكن حدوث المطبات الهوائية

تقع المطبات الهوائية فوق الجبال الشاهقة والمحيطات وعند دخول التيارات النفاثة، بحسب صحيفة "الغارديان".

وتعتبر جبال الأنديز وخليج البنغال وجبال الألب من المناطق التي تشهد اضطرابات جوية متكررة.

المسارات الأكثر اضطرابًا

يعتبر مسار الطيران الأكثر اضطرابًا في العالم، هي المنطقة بين سانتياغو في بوليفيا وسانتا كروز في تشيلي، وهي رحلة طولها 1900 كيلومتر.

وفي المركز الثاني، جاء مسار بطول 210 كيلومترات يربط مدينة ألماتي الكازاخستانية وبيشكيك، عاصمة قيرغيزستان.

أفضل وأسوأ مقاعد الطائرة

يرى الخبراء أن الجلوس على المقاعد القريبة من جناحي الطائرة في وسط الطائرة هو الأكثر سلامة.

ويتعرض الجزء الأمامي من الطائرة لتأثيرات اضطرابية أقل وضوحًا من المقاعد الموجودة في الخلف، إذ إنها الأكثر تأثرًا بالرياح التي تضرب ذيل الطائرة.