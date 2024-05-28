شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المخدرات تضبط 4.7 مليون قرص من الإمفيتامين داخل شحنة قوالب خرسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، (4.770.000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة قوالب خرسانية. واستقبل الكمية مقيم من الجنسية اليمنية ووافد نازح.

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تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.