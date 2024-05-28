شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة رابغ" تنفذ ورشة عمل للتوعية باستخدام معدات الصيد البحري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، بالتعاون مع الإرشاد الزراعي بمنطقة مكة المكرمة، ورشة عمل متخصصة حول ”الاستخدام الأمثل لمعدات الصيد البحري“، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المختصين والصيادين في هذا المجال الحيوي.

وأوضح المهندس رده القارزي، مدير مكتب الوزارة برابغ، أن الورشة التي ألقاها المهندسان ياسر الغامدي ومحمود لبان، قدّمت أحدث المعلومات وأفضل الممارسات لإدارة أدوات الصيد وتقليل الصيد الجانبي.



وأكد أن هذه الدورة تسهم في تعزيز كفاءة العاملين بقطاع الثروة السمكية، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المهنية وقوانين الصيد.

من جانبه، أكد المهندس ماجد الخليف، المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه الورش التدريبية تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير القطاع السمكي، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على أتمتة خدماتها وتسهيل الوصول إليها عبر منصة ”نما“ لخدمة الصيادين بشكل أفضل.