شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات الاجتماعية" تُطلق آلية تسجيل العمل المرن المطورة والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق آلية تسجيل العمل المرن المطورة من خلال تحسين الفوترة وتسجيل مدد المشتركين في نظام العمل المرن.ويأتي هذه التطوير في إطار سعي المؤسسة نحو تحقيق هدفها الإستراتيجي بتعزيز رضا العملاء، وتحفيز المشتركين في نظام العمل المرن لإتمام الساعات المطلوبة لاحتسابها كمدد اشتراك مع إتاحة مرونة أكبر فيما يخص الفوترة على المشترك وصاحب العمل.آليات تحسين العمل المرنأوضحت المؤسسة أن جوانب التحسين والتطوير على آلية تسجيل العمل المرن تضمنت عدم اشتراط حد أدنى لساعات العمل خلال الشهر، فيما سيكون الحد الأعلى لعدد الساعات 95 ساعة عمل منجزة، كذلك يقابل ثماني ساعات عمل ضمن نظام العمل المرن يوم اشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، كما يتم تسجيل شهر اشتراك بعد اكتمال 30 يوم عمل تحت مظلة نظام العمل المرن.كما تناولت التحسينات الاعتماد على ساعات العمل الفعلية التي يقوم صاحب العمل بإدخالها، فيما ستكون عملية الفوترة مؤتمتة بناءً على الأيام المسجلة بشكل شهري دون الحاجة للانتظار حتى اكتمال نصاب الساعات.يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعبر عمليات التحسين لإجراءات العمل والمنتجات والخدمات المقدمة؛ تهدف لتعزيز الحماية التأمينية للعملاء، وكذلك تطوير بيئة الأعمال وخلق علاقة أكثر إيجابية بين طرفي العلاقة التأمينية.