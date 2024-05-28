السعودية | المركز الوطني للأرصاد يعلن أبرز الظواهر الجوية المحتملة في حج هذا العام الثلاثاء المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يعقد المركز الوطني للأرصاد الثلاثاء المقبل في مكة المكرمة مؤتمراً صحافياً لإعلان حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة.

كما يدشّن الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن غلام الأعمال التشغيلية للمركز في مشعري منى ومزدلفة، ويطلع على أهم الأعمال والتقنيات المستخدمة لمراقبة أجواء المشاعر المقدسة، إضافة إلى استعراض الخطة التشغيلية لأعمال المركز في حج هذا العام 1445هـ.