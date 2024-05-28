12.6 مليون خدمة إعاشة وتموين للحجاج

فيما أعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس، قدوم 532.958 حاجًا عبر جميع المنافذ، طرحت وزارة الحج والعمرة باقتي حج جديدتين للمواطنين والمقيمين، وحددت أسعار الباقة الاقتصادية منهما بـ4.036 ريال، ولا تشمل توفير إقامة للحجاج في مشعر منى، أما الباقة الثانية فحُددت بـ13.733 ريال.

كما اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة، 328 من الشركات وأصحاب المطابخ المتخصصين في التموين والإعاشة بطاقة استيعابية 7.618.780 حاجًا في مكة المكرمة، و5.065.000 حاج بالمشاعر، بإجمالي 12.6 مليون خدمة.

كانت «دوت الخليج»، انفردت الخميس الماضي، باستعداد وزارة الحج والعمرة لإطلاق باقة اقتصادية (باقة اليوم الواحد) بحيث لا تشتمل على سكن في عرفات ومنى، للقضاء على تسرب الحجاج غير النظاميين الموجودين داخل العاصمة المقدسة يوم عرفات. وأشارت إلى أن رحلة الذهاب إلى عرفات من خلال نقاط تجمع عبر حافلات حديثة ومكيفة مزودة بوجبات بسيطة (سناك) مع مياه وعصائر، وتكون ذات قيمة مدفوعة مسبقا.

طاقة استيعابية

اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة، مُمثلة في الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء وإدارة خدمات الإعاشة، 328 من الشركات والمؤسسات وأصحاب المطابخ المتخصصين في التموين والإعاشة للعمل خلال موسم الحج، وذلك بعد استيفاء المتطلبات واستكمال الإجراءات التي تخول أصحاب تلك المنشآت لتقديم خدمات الإعاشة والتموين خلال الموسم، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 7.618.780 حاجًا في مكة المكرمة، و5.065.000 حاج بالمشاعر المقدسة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تقوم بالجولات الميدانية المستمرة، للكشف على منشآت الإعاشة المؤهلة، وسحب وتحليل العينات الغذائية بواسطة أجهزة الكشف السريع، للتأكد من صلاحية المواد المستخدمة فيها مثل زيوت القلي ومواد النظافة، وسلامة الأدوات المستخدمة، والإشراف على تثقيف وتوعية العاملين في تلك المنشآت، وذلك ضمن الخطة الرقابية لمتابعة تلك المطابخ خلال الموسم، والتأكد من أدائها بجودة عالية، واستمرارية استيفائها الاشتراطات.

ولفتت إلى أنها جهزت عددًا من المختبرات المركزية والمتنقلة، التي تعمل بتقنيات عالية بواسطة كوادر وطنية متخصصة، لفحص عينات الغذاء المتداولة في الأسواق والمطاعم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها، وتصل طاقتها التشغيلية إلى أكثر من 700 عينة في اليوم الواحد.

أجهزة تقنية

أعلنت المديرية العامة للجوازات، الاثنين، قدوم 532.958 حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 18/ 11/ 1445 الموافق 26/ 5/ 2024.

وأوضحت أنه عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ 523.729، بينما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 9.210 حجاج، وقدِم 19 حاجًا عبر المنافذ البحرية.

وأكدت «الجوازات» تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏

كوادر سعودية

استقبلت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، أول سفينة لحجاج بيت الله الحرام عبر ميناء جدة الإسلامي قادمين من جمهورية السودان.

وأوضحت أن ميناء جدة الإسلامي يقدم مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية المتخصصة لخدمة الحجاج، مما يُسهم في تسهيل إجراءات الوصول والمغادرة لحجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى تسهيل مرور البضائع، ووصولها إلى الأسواق المحلية في موسم الحج.

وأشارت الهيئة إلى أن الخدمات والتجهيزات البحرية تلعب دورًا حيويًا في تأمين عبور الحجاج بأمان وسهولة، حيث تتضمن خدمات الميناء برج المراقبة البحري والإرشاد البحري والقاطرات البحرية، بالإضافة إلى صالة الركاب للقدوم والمغادرة، ورصيف خاص للمواشي.

وأكدت أن هذه الخدمات تقدم بكوادر سعودية مدربة ومؤهلة، مما يعكس الكفاءة العالية والاستعداد التام لاستقبال المزيد من حجاج بيت الله الحرام، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أوقات الرحلات

خصصت الهيئة العامة للطيران المدني صالات استقبال للحجاج القادمين على الرحلات المخصصة لمبادرة «طريق مكة» في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، وجدولة الرحلات المخصصة للمبادرة، والعمل على توزيع أوقات الرحلات بفاصل زمني مناسب، لتفادى تزامن وصول الرحلات في الوقت نفسه قدر الإمكان في صالات المبادرة المخصصة بالمطارين.

وتأتي جهود الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية، ضمن مستهدفات إستراتيجية القطاع الهادفة إلى تحقيق راحة ضيوف الرحمن، وتأمين سلامتهم بدءًا من قدومهم حتى عودتهم إلى ديارهم من خلال تسيير وتسهيل إجراءاتهم بجودة عالية وفق أفضل الخدمات والمعايير العالمية، حيث كرست الهيئة جهودها مع بقية القطاعات الأخرى لإعداد الترتيبات العملية لاستقبالهم في الصالات المحددة بمطاري جدة والمدينة المنورة.

مزايا الباقتين الجديدتين

قائمة طعام متنوعة تقدم طوال الرحلة

توفير المشروبات الباردة والساخنة

مخيمات مجهزة ومكيفة في عرفات

خدمات عند المبيت في مزدلفة

أسعار 4 باقات معلنة «بالريال»

1-

10.366.10

2-

8.092.55

3-

13.150.25

4-

3.984.75