بالفيديو.. قصة موظفة طُلب منها إما تعالج بتأمينها أو تقدم استقالتها ليشملها تأمين زوجها.. ومتحدثة الضمان الصحي تعلق

صحيفة الخليج 365: علقت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، على واقعة الزوجة التي تقول إنها موظفة تأمينها درجة C، وزوجها تأمينه VIP درجة A، وطُلب منها إما تعالج بتأمينها أو تقدم استقالتها ليشملها تأمين زوجها.

وقالت "الطريقي" خلال حديثها عبر قناة السعودية: "منذ أكتوبر من العام الماضي، تم إيقاف ازدواجية التأمين والتي تعني وجود أكثر من تأمين ساري لنفس الشخص".

وأضافت: "صاحب العمل ملزم بتوفير التأمين للموظفين والتابعين حسب النظام وفي حال كانت الزوجة تحت مظلة صاحب عمل آخر، فمن المفترض أن يوفر لها صاحب عملها التأمين".

وتابعت: "إذا كانت الزوجة موظفة لدى جهة آخرى، فهي تتبع لجهتها، والوثيقة التأمينية يوجد بها كل المنافع الأساسية".