شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بمدينة الملك فهد الطبية ينجح في علاج مريض سرطان كبد بالحبيبات المشعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام الفريق الطبي للأشعة التداخلية بمدينة الملك فهد الطبية إحدى مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، بقيادة د.محمد آل الشيخ ود.عبدالعزيز الشعيبي، استشاريي الأشعة التداخلية ولأول مره على مستوى الشرق الأوسط، بالتخطيط لعلاج مريض بالسرطان الكبدي بالحبيبات المشعة عن طريق قسطرة الكبد وقياس الجرعة اللازمة لحرق الورم بالإشعاع و في نفس الوقت، استطاع الفريق القيام بالخطوة العلاجية عن طريق حقن الحبيبات المشعة (SIRT) في نفس اليوم فيما يسمى بالجرعة المرنة Flexi dose حيث يتم التخطيط والعلاج في نفس اليوم.وتعد مدينة الملك فهد الطبية سباقة في مجال علاج الأورام بالقسطرة والحبيبات المشعة، حيث كان التخطيط يحدث في يوم منفصل عن يوم الحقن والعلاج لمدة قد تصل إلى أكثر من أسبوعين وحرصاً على سرعة تلقي الخدمة التخصصية بشكل أفضل، سعى الفريق بالتعاون بين فريق الأشعة التداخلية والطب النووي وأمراض الكبد والأورام والتمريض والأشعة التشخيصية، تلقي المريض الخدمة الصحية ضمن خطة تضمن له العلاج والتشافي بإذن الله.يذكر أن الفريق الطبي من الأشعة التداخلية: (د.محمد آل الشيخ، د.عبدالعزيز الشعيبي، مسفر العامري، صايل ملحم)، ومن طب الأورام، د. علي الفقيه، ومن أمراض الكبد: (د.أحمد العيد، د.عادل قطب)، ومن الطب النووي: (د.فهد الغملاس، عبدالرحمن الشهراني، د.انتظار الهادي، شيماء السويدان)، من التمريض التمريض: (أيكا، كريستوف، مساعد الزهراني، سوسن التنير).