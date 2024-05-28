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شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الحج: وصول الحجاج يمثل تجربة حقيقية لمدى الجاهزية للموسم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، الدكتور عايض الغوينم، خلال زيارته شركة حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا، أن وصول الحجاج خلال الفترة الماضية يمثل تجربة حقيقية واختبار فعلي لمدى الجاهزية، وخطط الاستعداد المسبق في جميع المراحل، مما يبعث على الاطمئنان بشكل كبير على مستوى التطوير منذ انتهاء الموسم الماضي إلى بداية الموسم الحالي.
والتقى وكيل وزارة الحج خلال جولته رئيس مجلس إدارة شركة ”حجاج تركيا“ المستشار الدكتور طارق حسن كوشك، ووقف على العمل في شركات السراة ورفاد والرفادة واجتمع مع رؤسائها، مؤكداً ضرورة توسع القطاع الخاص في أعماله بما يجوًد من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
روائح الفل الطائفي
في منحى آخر، وبأكثر من 1000 وردة وروائح الفل الطائفي، وماء زمزم والبقلاوة التركية والحلقوم الاوزبكي، وأهازيج الجسيس، احتفت ”حجاج تركيا“ بوصول عدد من حجاج الدول التي تخدمها بحضور رئيس مجلس إدارة ”حجاج تركيا“ المستشار الدكتور طارق كوشك، وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين. حيث استقبل مكتب 53 رواسي المشاعر التابع لشركة رفاد أول فوج من حجاج دولة بوركينا فاسو وصل إلى مكة المكرمة، وبلغ عدد الحجاج 176 حاجاً قدموا من المدينة المنورة، وأبرز فريق الاستقبال الضيافة السعودية لضيوف الرحمن.
فيما استقبل مكتب 50 التابع لشركة حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا واستراليا برئاسة، وليد احمد ناضره، ونائبه بديع عبدالله ناضره طلائع حجاج أوزبكستان القادمون من جملة 15 ألف حاج يمثلون حجاج هذا العام من جمهورية أوزبكستان.
استقبال حافل
الاستقبال الحافل حضره وزير الحج الأوزبكي والقنصل الأوزبكي في جدة السيد شهرت، ونائب المفتي ورئيس جامعة طاشقند الدكتور محمد عالم، كان في مقدمة مستقبليهم المستشار الدكتور طارق بن حسن كوشك، رئيس مجلس الإدارة، وبندر الحربي مساعد مدير شركة رفاد، وعفيف جاد الله المساعد الأول لرئيس شركة رفاد، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
عدد من المشاركين في الاستقبال نوهوا بالترتيبات المعدة لهذه المناسبة وبالشباب والشابات الذين جندوا أنفسهم لخدمة ضيوف الرحمن ويعكسون الوجه المشرق لبلادهم بالاجتهاد لتحويل وجود الحجاج في الأراضي المقدسة تجربة لا تنسى.
وكان رئيس مجلس الإدارة المستشار الدكتور طارق كوشك قد بحث، مع القنصل الاوزبكي في جدة الاستاذ شهرت وعدد من رؤساء ومدراء مراكز الشركات الفرعية بمكتبه في مكة المكرمة، ترتيبات استقبال أول فوج من حجاج أوزبكستان.
والتقى وكيل وزارة الحج خلال جولته رئيس مجلس إدارة شركة ”حجاج تركيا“ المستشار الدكتور طارق حسن كوشك، ووقف على العمل في شركات السراة ورفاد والرفادة واجتمع مع رؤسائها، مؤكداً ضرورة توسع القطاع الخاص في أعماله بما يجوًد من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
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روائح الفل الطائفي
في منحى آخر، وبأكثر من 1000 وردة وروائح الفل الطائفي، وماء زمزم والبقلاوة التركية والحلقوم الاوزبكي، وأهازيج الجسيس، احتفت ”حجاج تركيا“ بوصول عدد من حجاج الدول التي تخدمها بحضور رئيس مجلس إدارة ”حجاج تركيا“ المستشار الدكتور طارق كوشك، وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين. حيث استقبل مكتب 53 رواسي المشاعر التابع لشركة رفاد أول فوج من حجاج دولة بوركينا فاسو وصل إلى مكة المكرمة، وبلغ عدد الحجاج 176 حاجاً قدموا من المدينة المنورة، وأبرز فريق الاستقبال الضيافة السعودية لضيوف الرحمن.
فيما استقبل مكتب 50 التابع لشركة حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا واستراليا برئاسة، وليد احمد ناضره، ونائبه بديع عبدالله ناضره طلائع حجاج أوزبكستان القادمون من جملة 15 ألف حاج يمثلون حجاج هذا العام من جمهورية أوزبكستان.
استقبال حافل
الاستقبال الحافل حضره وزير الحج الأوزبكي والقنصل الأوزبكي في جدة السيد شهرت، ونائب المفتي ورئيس جامعة طاشقند الدكتور محمد عالم، كان في مقدمة مستقبليهم المستشار الدكتور طارق بن حسن كوشك، رئيس مجلس الإدارة، وبندر الحربي مساعد مدير شركة رفاد، وعفيف جاد الله المساعد الأول لرئيس شركة رفاد، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
عدد من المشاركين في الاستقبال نوهوا بالترتيبات المعدة لهذه المناسبة وبالشباب والشابات الذين جندوا أنفسهم لخدمة ضيوف الرحمن ويعكسون الوجه المشرق لبلادهم بالاجتهاد لتحويل وجود الحجاج في الأراضي المقدسة تجربة لا تنسى.
وكان رئيس مجلس الإدارة المستشار الدكتور طارق كوشك قد بحث، مع القنصل الاوزبكي في جدة الاستاذ شهرت وعدد من رؤساء ومدراء مراكز الشركات الفرعية بمكتبه في مكة المكرمة، ترتيبات استقبال أول فوج من حجاج أوزبكستان.