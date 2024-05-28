السعودية | وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الثاني لمجلس أمراء الأفواج للعام 1445هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الاجتماع الثاني لمجلس أمراء الأفواج لعام 1445هـ.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ بشأنها عددًا من التوصيات اللازمة، كما تم خلال الاجتماع استعراض دراسة تطوير الأفواج حيث قدمها المدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير الدكتور مشعل بن فواز المسعد.

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كما قدم وكيل وزارة الحرس الوطني لشؤون الأفواج اللواء خالد القباني خلال الاجتماع عرضًا تعريفيًا موجزًا عن شؤون الأفواج والهيكلة التنظيمية لها، ومهامها الأساسية.

وفي نهاية الاجتماع وجه سمو وزير الحرس الوطني رئيس مجلس الأفواج أمانة المجلس بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل مع برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني حيال متابعة دراسة تطوير أفواج الحرس الوطني، وفق خطة إستراتيجية جاري العمل عليها، وذلك ضمن رحلة التحول والتطوير التي تشهدها وزارة الحرس الوطني.‏‫