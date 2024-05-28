المسند يكشف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بمنصة “إكس”: ثبوت هلال ذي الحجة 1445 مرهون برؤية بصرية ميدانية، إذ لا نستطيع معرفة الموعد 100% إلا مساء يوم الخميس 6 يونيو؛ وذلك لكون الحسابات الفلكية في هذا الشهر تُثبت وجود الهلال فوق الأفق الغربي يوم الخميس 29 ذو القعدة، وله مكث يسير يبلغ نحو 11 دقيقة فقط.

وأضاف: لذا تبقى المسألة في الحالة تلك متوقفة على الرؤية الميدانية، والرؤية تتأثر بمدى صفاء الأجواء وخلوها من السحب والغبار حينها، ومع ذلك أتوقع في حالة خلو السماء من السحب والغبار يوم 29 ذي القعدة أن يتقدم أحد للشهادة فتكون النتيجة كما يلي: شهر ذو القعدة ناقص (29 يوماً)، والجمعة 7 يونيو أول أيام ذي الحجة.

وتابع: السبت 15 يونيو الوقوف بعرفة، والأحد 16 يونيو عيد الأضحى.