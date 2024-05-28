حبس سعودي يعمل مراسل في وزارة العدل 7 سنوات وتغريمه 315 ألف دينار استولى عليها من الوزارة وزور جنسية كويتي

قالت وسائل إعلامية كويتية أن محكمة الاستئناف الكويتية أيدت حبس سعودي يعمل مراسل في وزارة العدل 7 سنوات وتغريمه 315 ألف دينار استولى عليها من وزارة العدل والرعاية السكنية وبنك الائتمان بتزوير جنسية كويتي مختفي منذ عام 1995 بالاشتراك مع سعودي هارب مدان بذات العقوبة وفقا للمجلس .

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