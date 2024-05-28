شكرا لمتابعة خبر عن ‎تحديد ضوابط تقييم معلمي الإجازات الطويلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت وزارة التعليم، بالتأكيد على كافة مديري المدارس ضرورة تقييم الأداء الوظيفي للحالات الخاصة للمعلمين والمعلمات، وذلك وفق ما جاء في اللوائح والأنظمة.

وأوضحت الوزارة، في دليل ضوابط تقييم شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم أن يكون تقويم الأداء عن المشمول باللائحة خلال الإجازات الطويلة.

وأشارت إلى أنه في حالتي الإيفاد والابتعاث يكون تقييم الأداء المشمول باللائحة خلال مدة التدريب أو الدراسة أو الإعارة، التي تزيد مدتها على ستة أشهر خلال دورة الأداء الواحدة في ضوء التقارير التي ترد للجهة الحكومية من جهة التدريب أو الدراسة أو الإعارة.

وقالت الوزارة أن تقييم أداء الموفد أو المبتعث يكون بناءً على التقارير الدراسية كالسجل الأكاديمي أو ما يعادله التي يتم تزويد إدارة التدريب والابتعاث بها، التي بدورها تعادل الدرجة وترسل التقييم لجهة الموفد أو المبتعث سواء كان مدرسة أو مكتب تعليم أو إدارة تتبع لإدارة التعليم.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يكون المدير هو المسؤول عن إدخال الدرجة في نظام “نور”.

والجدير بالذكر أن معلمي القضايا والمبعدين عن التدريس يتم التعامل معهم وفق المادتين 14 و 15 من لائحة الوظائف التعليمية، الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحسب الدليل .