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ملاك الهدلق: كنت أتفاخر في أمريكا بمساواة الراتب بين الرجل والمرأة في السعودية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكدت رئيس نادي الطلبة السعوديين في جامعة هارفارد الدكتورة ملاك الهدلق، على فخرها بالمساواة بين الرجل والمرأة في العمل في المملكة.

وقالت الدكتورة ملاك الهدلق، عبر برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: “في أمريكا كنت أتفاخر بمساواة الراتب بين الرجل والمرأة في السعودية بعكس ما هو حاصل لديهم”.

وأضافت: “بكاء أحد السعوديين المصابين بالسرطان حينما قابلني في بوسطن لعلاجه أنساني تعب الـ 5 سنوات من الدراسة”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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