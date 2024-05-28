شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يشكر أبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم ودعواتهم الطيبة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام