شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب بتعزيز برامج مكافحة السمنة في فئة "5-18" عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، قرارًا بشأن التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ، وذلك ضمن جلسته العادية الرابعة والثلاثون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

وأكد المجلس أنه على هيئة الصحة العامة العمل على تحسين مؤشرات الأداء الوطنية للأمراض والوفيات المبكرة ضمن برنامج تحول القطاع الصحي.

كما طالب بتعزيز مشاركة الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في تنفيذ المبادرات والتدخلات المرتبطة بالمؤشرات الوطنية والعالمية للصحة العامة التي تضعها الهيئة وتشرف عليها. برامج مكافحة السمنة وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بإيجاد آلية لمشاركة وتبادل المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالصحة العامة، وتسهيل الحصول عليها، واستخدامها ضمن اختصاصها.

وأكد أنه على الهيئة العمل على تعزيز برامج مكافحة السمنة في الفئة العمرية (٥-١٨) عاماً، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس.