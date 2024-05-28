شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى: إلزام الشركات الخاصة باستخدام التقنيات الحديثة لضبط الحضور والانصراف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ، ضمن جلسته العادية الرابعة والثلاثون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

وطالب عضو المجلس د. فهد التخيفي بالتنسيق بين الوزارة ومنظومة الأمن الوطني لتحديد المخاطر المرتبطة بالعمل والتوظيف والتقاعد وتطوير مبادرات مستدامة من شأنها تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأسر والأفراد وحوكمة أدوار مختلف الجهات المعنية لمواجهة تلك المخاطر. العمالة المنزلية كما طالبت د. نجوى الغامدي الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الاستفادة من المكاتب العمالية في الدول المرسلة للعمالة المنزلية، للتأكد من مهارات العمالة والتوسع في برنامج التدريب الخارجي والفحص المهني ليشمل مهنة السائق.

ودعا د. صالح الشمراني الوزارة لإلزام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، كالبصمة والتعرف على الوجه لضبط الحضور والانصراف في المنشأة، لكشف التستر وزيادة فرص التوطين المستدام.