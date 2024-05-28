شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" تضبط 3 مخالفين لاستغلال الرواسب بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مقيمين مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمنطقة مكة المكرمة. وأوضحت القوات أنه تم ضبط (6) معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (50) متناً من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن. ‏ وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

