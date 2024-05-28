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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد دعمها قضايا التنمية وتطوير استراتيجيات الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة اهتمامها بقضايا التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وسعيها لتطوير استراتيجيات الأمن الغذائي، والعمل على استدامة القطاع الزراعي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للجنة وكلاء الزراعة والأمن الغذائي بمجلس التعاون، برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة.
واستعرض الاجتماع الذي عُقد برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس، خالد علي السنيدي؛ لاستعراض جهود إعداد استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي عرضها الفريق الفني المكلّف بإعداد الاستراتيجية، والذي ترأسه المملكة العربية السعودية.
استعرض نائب محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي رئيس الفريق الفني، محمد بن إبراهيم الفوزان، تقييم الوضع الراهن للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى دراسة المقارنات المعيارية لجهود التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي، وتلخيص النتائج وإجراء التحليل الرباعي؛ (نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، والتحديات)، إلى جانب مناقشة سُبل تطوير استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وبالإضافة إلى السعودية؛ شارك في الاجتماع الافتراضي بقية أعضاء اللجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن كل من الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، سلطنة عمان، ومملكة البحرين.
يُذكر أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، يحظى باهتمامٍ كبير، على مستوى قادة دول المجلس، وبمتابعة دقيقة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالدول الأعضاء، إلى جانب مشاركة القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي؛ للوصول إلى تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي المنشودة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للجنة وكلاء الزراعة والأمن الغذائي بمجلس التعاون، برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة.
الأمن الغذائيوأوضح المهندس العيادة، أن المملكة أولت اهتمامًا بالوصول إلى الاستدامة الزراعية والغذائية، وتحديد التوجهات الرئيسة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي.
واستعرض الاجتماع الذي عُقد برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس، خالد علي السنيدي؛ لاستعراض جهود إعداد استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي عرضها الفريق الفني المكلّف بإعداد الاستراتيجية، والذي ترأسه المملكة العربية السعودية.
استعرض نائب محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي رئيس الفريق الفني، محمد بن إبراهيم الفوزان، تقييم الوضع الراهن للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى دراسة المقارنات المعيارية لجهود التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي، وتلخيص النتائج وإجراء التحليل الرباعي؛ (نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، والتحديات)، إلى جانب مناقشة سُبل تطوير استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
الناتج المحلي الزراعيوكانت دول مجلس التعاون الخليجي، قد شهدت تقدمًا ملحوظًا في العديد من جوانب الأمن الغذائي؛ أبرزها زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة (43%) خلال الفترة من 2012 إلى 2021، فيما شهد مؤشر أسعار المستهلك في دول المجلس للمواد الغذائية (FCPI)، ارتفاعًا بنسبة (14,6%) مقارنةً بارتفاع عالمي بنسبة (21,9%)، وذلك خلال الفترة من 2018 إلى 2022.
وبالإضافة إلى السعودية؛ شارك في الاجتماع الافتراضي بقية أعضاء اللجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن كل من الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، سلطنة عمان، ومملكة البحرين.
يُذكر أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، يحظى باهتمامٍ كبير، على مستوى قادة دول المجلس، وبمتابعة دقيقة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالدول الأعضاء، إلى جانب مشاركة القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي؛ للوصول إلى تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي المنشودة.