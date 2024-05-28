شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" توزع الدفعة الأولى من شتلات أمهات الفراولة المحلية على المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

رؤية المملكة 2030 لدعم القطاع الزراعي

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الدمام - شريف احمد - وزعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الدفعة الأولى لهذا العام من شتلات أمهات الفراولة، المنتجة بمختبرات زراعة الأنسجة النباتية التابعة لها، على المزارعين، بالتعاون مع إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية المتخصصة بالفراولة والفواكه.وأوضحت الوزارة أن شتلات أمهات الفراولة المنتجة بمختبر الأنسجة بالوزارة، تعد ذات جودة عالية وخالية من الأمراض، مما سينعكس على جودة المحصول، حيث تعد أمهات الشتلات أساسًا لذلك، وكانت جميع أمهات شتلات الفراولة المزروعة في المملكة سابقًا تستورد من الخارج.وأكدت الوزارة أن الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية العامة لها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بهدف دعم القطاع الزراعي، والتي منها تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وضمان جودة المحاصيل البستانية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.وأشارت الوزارة إلى أن الفراولة بأصنافها من المحاصيل البستانية التي نجحت زراعتها في جميع مناطق المملكة، وأصبحت تنتج محليًا، مما سيعزز الأمن الغذائي، والمحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويضمن للمزارعين توفر الشتلات السليمة محليًا، وبعيدًا عن احتماليات تقلبات السوق في البلدان المصدرة لأمهات الشتلات والذي ينتج عنه عدم توفر شتلات مستوردة، ويتسبب في ضرر كبير على المزارعين.يشار إلى أن سياسة وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقوم على دعم المزارعين بالشتلات والبذور ذات الجودة المحصولية العالية من الأنواع والأصناف التي نجحت زراعتها اقتصاديًا في المملكة، إضافةً إلى تقديم البرامج الإرشادية والتوعوية المصاحبة لها.