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شكرا لقرائتكم خبر عن ”الصحة“ تمنح موظفيها 72 ساعة للانتقال إلى ”القابضة“/عاجل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - علمت ”اليوم“ أن وزارة الصحة وجهت عروضًا وظيفية لمنسوبيها للانتقال إلى شركة ”الصحة القابضة“، مع مهلة 72 ساعة لقبول العرض أو رفضه.
وحصلت ”اليوم“ على نسخة من بريد إلكتروني بعثته لعدد من موظفيها يتضمن عرضًا وظيفيًا، مع نموذج للاستقالة من الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية على الباب الأول.
وحصلت ”اليوم“ على نسخة من بريد إلكتروني بعثته لعدد من موظفيها يتضمن عرضًا وظيفيًا، مع نموذج للاستقالة من الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية على الباب الأول.
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تأتي هذه الخطوة في إطار تحول القطاع الصحي من نظام الخدمة المدنية إلى التشغيل الذاتي، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت الوزارة التزام ”الصحة القابضة“ بتوقيع عقود لمدة لا تقل عن سنتين مع الموظفين المنتقلين، مع ضمان عدم التأثير على رواتبهم الأساسية أو الفعلية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحويل جميع الموظفين الصحيين والإداريين إلى نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم وتقييم أدائهم وتصنيفهم من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأشارت إلى أنه في حال استيفاء الموظف لهذه المعايير، ستقوم الشركة بتوقيع عقد عمل معه بحيث لا يقل الأجر الأساسي والفعلي عما كان يتقاضاه في وزارة الصحة.
وأشارت إلى أن الانتقال يعتبر تخصيصًا وليس تحويلاً، حيث ينتقل الموظف من القطاع العام إلى شركة مملوكة بالكامل للدولة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية.
وأوضحت الوزارة أن تقييم الأداء سيكون أحد المعايير، وليس المعيار الوحيد، للمفاضلة بين الموظفين في الشركة الجديدة.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الصحة في نقل أول الموظفين من التجمعات إلى ”الصحة القابضة“ بداية الشهر المقبل.