شكرا لقرائتكم خبر عن ”الصحة“ تمنح موظفيها 72 ساعة للانتقال إلى ”القابضة“/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت ”اليوم“ أن وزارة الصحة وجهت عروضًا وظيفية لمنسوبيها للانتقال إلى شركة ”الصحة القابضة“، مع مهلة 72 ساعة لقبول العرض أو رفضه.

وحصلت ”اليوم“ على نسخة من بريد إلكتروني بعثته لعدد من موظفيها يتضمن عرضًا وظيفيًا، مع نموذج للاستقالة من الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية على الباب الأول.





أخبار متعلقة