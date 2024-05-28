الأرصاد يعلن أبرز الظواهر الجوية المحتملة في حج 1445 الثلاثاء المقبل

يعقد المركز الوطني للأرصاد الثلاثاء المقبل في مكة المكرمة مؤتمراً صحافياً لإعلان حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة. كما يدشّن الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن غلام الأعمال التشغيلية للمركز في مشعري منى ومزدلفة، ويطلع على أهم الأعمال والتقنيات المستخدمة لمراقبة أجواء المشاعر المقدسة، إضافة إلى استعراض الخطة التشغيلية لأعمال المركز في حج هذا العام 1445هـ.



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