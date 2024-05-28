صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (4,770,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر كانت مخفية في شحنة قوالب خرسانية، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيم من الجنسية اليمنية ووافد نازح، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر مخبأة في مكان لا يخطر على البال.. شاهد ضبط أكثر من 4.7 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر والقبض على مستقبليها بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.