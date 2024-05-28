شكرا لقرائتكم خبر عن بمجالات الذكاء الاصطناعي.. "الإعلام" توقع مذكرة تفاهم مع "مايكروسوفت" والان نبدء بالتفاصيل

تطوير الجوانب التقنية

الدمام - شريف احمد - وقّعت وزارة الإعلام، في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العربية المحدودة في عدد من مجالات التعاون.وشهد مراسم التوقيع مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، ونائب الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت للبيانات والذكاء الاصطناعي زياد منصور.ومثّل وزارة الإعلام في توقيع المذكرة المشرف العام على التحول الرقمي وتقنية المعلومات المشرف العام على الأمن السيبراني المهندس باسم الحازمي، فيما مثل الشركة رئيس مايكروسوفت العربية تركي باضريس.واشتملت أوجه التعاون على تطوير الجوانب التقنية في مجالات تحليل البيانات، والتعلم الذاتي، والذكاء الاصطناعي، وحلول الأمان والخصوصية، وحلول تطوير البرامج والخدمات المختلفة؛ وذلك لرفع جودة المحتوى الإعلامي المحلي، ومواكبة التحولات العالمية لخدمة أهداف وزارة الإعلام المستقبلية.وتهدف المذكرة إلى الارتقاء بمجال القطاع الإعلامي في المملكة، وتمكينه من المساهمة في الاقتصاد المحلي، والاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة في مجال الإعلام.