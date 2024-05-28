شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بتبوك يخمد حريقًا في محلين تجاريين بحي الفيصلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت قوات الدفاع المدني بتبوك، اليوم الثلاثاء، في إخماد حريق في محلين تجاريين بحي الفيصلية، دون وقوع إصابات.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلاً: "الدفاع المدني بتبوك يخمد حريقًا في محلين تجاريين بحي الفيصلية، ولا إصابات". فرق الدفاع المدني سبق وأخمدت فرق الدفاع المدني في مدينة الدمام، حريقًا اندلع في مستودع بحي المنار، الأسبوع الماضي، إذ هرعت فرق الإطفاء فور تلقيها البلاغ إلى الموقع، وباشرت عمليات إخماد ألسنة اللهب، التي تصاعدت من المستودع.

وأكد مختصون أهمية اتخاذ إجراءات سلامة محددة لمنع الحرائق وإدارتها في المستودعات والأماكن التي يتم فيها العمل المستمر، من خلال توفير نظام متكامل للإنذار المبكر وإطفاء الحرائق، وإعداد خطط طوارئ وتدريبات بشكل دوري، بالإضافة إلى تخزين البضائع بطريقة آمنة وتنفيذ فحوصات دورية.