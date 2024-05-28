شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبحث تعزيز التعاون القانوني مع نظيره الكوري الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له في العاصمة سيئول، بالمدعي العام لجمهورية كوريا الجنوبية لي وان سيوك.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القانوني بين البلدين الصديقين في المجالات القضائية، وتبادل المعلومات في كافة الأصعدة ذات الاهتمام المشترك.واطلع المعجب على شرح عن أعمال النيابة العامة في جمهورية كوريا وأفضل الممارسات المهنية في مباشرة إجراءاتهم الجزائية خاصة في الجرائم العابرة للحدود.