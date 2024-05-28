الارشيف / اخبار السعوديه

النائب العام يبحث تعزيز التعاون القانوني مع نظيره الكوري الجنوبي

0 نشر
اليوم- الدمام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبحث تعزيز التعاون القانوني مع نظيره الكوري الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له في العاصمة سيئول، بالمدعي العام لجمهورية كوريا الجنوبية لي وان سيوك.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القانوني بين البلدين الصديقين في المجالات القضائية، وتبادل المعلومات في كافة الأصعدة ذات الاهتمام المشترك.

واطلع المعجب على شرح عن أعمال النيابة العامة في جمهورية كوريا وأفضل الممارسات المهنية في مباشرة إجراءاتهم الجزائية خاصة في الجرائم العابرة للحدود.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا