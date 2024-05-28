وأكد الرائد مروان الحازمي بأن رجال الأمن يعملون بعزيمة عالية لمكافحة كافة نشاطات تهريب وترويج المخدرات والقبض على كل من يتورط فيها لينال جزاءه العادل ، وأهاب بكل من يتوفر لديه معلومات من المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالمبادرة بالابلاغ عنها وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مخفية في شحنة قوالب خرسانية .. ضبط أكثر من 4.7 مليون قرص من الإمفيتامين المخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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