غرفة أبها تعلن انطلاق انتخابات اللجان القطاعية لعام 2024

أعلنت غرفة أبها بمنطقة عسير، صباح اليوم، عن بدء انتخابات اللجان القطاعية لعام 2024، حيث يبدأ الترشح من تاريخ 26 مايو 2024 وينتهي في 6 يونيو 2024.

وتتضمن شروط الترشح للعضوية ما يلي:

* أن تكون المنشأة مقيدة بالسجل التجاري ومشتركة بالغرفة.

* أن تكون المنشأة قد مارست النشاط ضمن الاختصاص المكاني للغرفة لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

* أن يكون السجل التجاري والاشتراك بالغرفة والترخيص سارية المفعول.

* ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين.

* ألا يكون قد سبق إسقاط عضوية المرشح من لجنة قطاعية خلال دورتها السابقة.

وتهدف اللجان القطاعية إلى رعاية ودعم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال، وتعزيز التحالفات الاقتصادية في مختلف القطاعات بما يخدمها. كما تسعى اللجان إلى بحث فرص النمو والاستثمار للمنشآت الاقتصادية من خلال اللقاء والتعاون بين أصحاب الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية بالمنطقة والمحافظة.

وأكدت غرفة أبها أن اللجان القطاعية تسعى دائماً نحو قطاع أعمال متميز في الأداء والمخرجات لتنمية اقتصادية عصرية. كما تقدم الدعم والمساندة لمسيرة قطاع الأعمال، وتسعى إلى تعزيز المساهمة في تطوير الأنشطة الاقتصادية، والإسهام في تحسين وخلق بيئة أعمال جاذبة في نطاق اختصاص الغرفة المكاني، من خلال سياسات وآليات تواكب المستجدات.

للترشح يمكنكم زيارة الرابط .