شكرا لمتابعة خبر عن جمعية تكامل الصحية تشارك في فعاليات المعرض الدولي للقطاع غير الربحي إينا 2024م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شاركت جمعية تكامل الصحية في فعاليات المعرض الدولي للقطاع غير الربحي “إينا 2024″، تحت شعار “شراكات فاعلة.. لأهداف التنمية المستدامة”، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال رئيس جمعية تكامل الصحية الدكتور علي الشمراني أن مشاركة الجمعية في فعاليات المعرض تأتي لإبراز جهود الجمعية والخدمات التي تقدمها للمستفيدين، وذلك انطلاقاً من أهداف الجمعية الاستراتيجية والتي تأتي مواكبة لمستهدفات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030”.

واوضح الشمراني أن معرض “إينا” الدولي للقطاع غير الربحي يأتي لدعم منظمات وكيانات القطاع غير الربحي التي تعمل في 120 مجالًا متنوعًا، بما يواكب الاحتياجات التنموية للمجتمع واهتمامات الأفراد.

كما شهد جناح الجمعية أثناء مشاركتها في المعرض حضوراً مكثفاً من قبل الزوار وكبار الشخصيات والإعلاميين والمشاهير، حيث اطلعوا على أهداف الجمعية ورؤيتها وخططها، والبرامج التي تٌقدمها، كما تم توزيع البروشورات والمطويات التعريفية للحضور، بالإضافة إلى التعرف على كيفية الحصول على العضويات في الجمعية.