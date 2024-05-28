شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الليث يكرم 132 طالبًا بجائزة الثنيان للتفوق العلمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفت إدارة التعليم بمحافظة الليث بتكريم 137 طالبًا متفوقًا في حفل جائزة الثنيان للتفوق العلمي لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين في تعليم الليث للعام الدراسي 1444ه والذي أقيم اليوم بحضور مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح بن ثويني الثنيان وعدد من مديري الإدارات الحكومية .

وهنّأ مدير التعليم المتفوقين وأولياء أمورهم على التفوق ، موضحًا أن التفوق سمة من سمات الشخصية الناجحة وطريق رئيس لتنمية الوطن وازدهاره وتحقيق التميز في كافة الميادين والمجالات ، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من القيادة الرشيدة وأدى إلى اعتلاء أبنائنا وبناتنا منصات التتويج في المحافل الدولية .

ونوّه ( الحازمي ) بأن رسالة التعليم تركز على تنمية جوانب الشخصية ومنح الطلبة فرصة اكتساب المعرفة والمهارة ، وأن متطلبات تحقيق الصدارة والجدارة تفرض عملاً دؤوبًا وجهودًا متواصلة ، شاكرًا لمؤسسة صالح بن ثويني الثنيان دعمها للمتفوقين والمتفوقات في تعليم الليث والذي أسهم في جودة المخرجات التعليمية وارتفاع التحصيل الدراسي .