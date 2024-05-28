إسرائيل تقدم عرضا جديدا لتبادل الأسرى ووقف النار في غزة

صحيفة الخليج 365: كشف مصدران مطلعان على المفاوضات حول هدنة في غزة، أن إسرائيل قدمت لقطر ومصر والولايات المتحدة، أمس الاثنين، اقتراحا رسميا مكتوبا ومحدثا لاتفاق محتمل لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، يمكن أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".

وقال مصدر، يتضمن الاقتراح الإسرائيلي المحدث "الاستعداد للتحلي بالمرونة"، فيما يتعلق بعدد الأسرى الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الإنسانية الأولى من الصفقة، بالإضافة إلى الاستعداد لمناقشة مطلب حماس بـ "الهدوء المستدام" في قطاع غزة.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس وزراء قطر، الثلاثاء، في الدوحة بممثلي حماس ويعرض عليهم الاقتراح الإسرائيلي.