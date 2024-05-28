مجلس الوزراء يقر إنشاء مؤسسة الرياض الخضراء

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم - عبر الاتصال المرئي -، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث وافق المجلس على إنشاء مؤسسة باسم "مؤسسة الرياض الخضراء".

تعافي الملك

وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين الشريفين شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم الكريمة ودعواتهم الطيبة، كما أعرب عن تقديره لكل من بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول الشقيقة والصديقة، سائلاً المولى العلي القدير أن يمتع الجميع بموفور الصحة والسعادة.

وتوجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأعضاء المجلس، بالحمد والشكر لله على ما منّ به من شفاء خادم الحرمين الشريفين، مبتهلين للباري جل وعلا أن يحفظه ويمده بوافر الصحة والعافية؛ ليواصل قيادته لمسيرة النماء والازدهار التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.

رسائل سياسية

ثم اطّلع مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين من رئيس السنغال، وعلى مضمون الاتصالين اللذين جريا بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكل من الرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء الياباني، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم، وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

ريادة عالمية

كما استعرض المجلس مستجدات التعاون مع المنظمات المتعددة الأطراف، عاداً فوز المملكة بعضوية المنتدى الدولي للنقل بإجماع كافة الأعضاء، وتنظيم منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد للعام (2026م)؛ تأكيداً على ريادتها العالمية، وتثميناً لمبادراتها الطموحة ومشاريعها المستقبلية في تطوير هذين القطاعين الحيويين.

مؤتمر مستقبل الطيران

وأشاد مجلس الوزراء، بنجاح أعمال مؤتمر مستقبل الطيران (2024) الذي عقد بالرياض، وما اشتمل عليه من مشاركة واسعة النطاق من مختلف دول العالم، وتوقيع أكثر من (100) اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن استثمارات بـ(عشرات المليارات)؛ ستسهم في تعزيز ما يشهده هذا القطاع من قفزات كبرى؛ لترسيخ مكانة المملكة في صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ونوّه المجلس أيضا بما سجلته المملكة من أرقام قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، داعمة بذلك جهودها في تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز مركزها العالمي في تصدير الطاقة المتجددة والمستدامة، وكذلك الرفع من استخدامها للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة؛ وفق مستهدفات مبادراتها المحلية والدولية المتعددة.

أوضاع غزة

وتناول مجلس الوزراء، عدداً من التقارير حول تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين العربية والإقليمية، مجدداً الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة للقرارات والقوانين الدولية كافة، والتأكيد على المجتمع الدولي بضرورة التدخل للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- اتفاقية مقر بين المملكة ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

- التباحث مع أوروغواي وتشيلي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.

- انضمام المملكة إلى مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ.

- مذكرة تفاهم مع روسيا للتعاون في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية.

- التباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي.

- التباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

- التباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم الأدوية البيطرية.

- مذكرة تفاهم مع أذربيجان في مجال منع الفساد ومكافحته.

- مذكرة تفاهم مع إيطاليا في مجال الفنون التقليدية.

- الموافقة على عدد من الأنظمة التي اعتمدها مجلس التعاون الخليجي منها: نظام إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد، والإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة، وميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته، ونظام حماية المال العام.

- تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح تكون مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

- الموافقة - من حيث المبدأ - على إنشاء مؤسسة باسم "مؤسسة الرياض الخضراء".

- تعيين مقرن بن محمد الشعلان، والمهندس عمر بن محمد السحيباني، وإبراهيم بن محمد التركي؛ أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، وتجديد عضوية المهندس/ وليد بن عبدالرحمن العيسى في مجلس إدارة الهيئة.

- تجديد عضوية الدكتور جلال بن محمدالبدري باصهي، وتعيين الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الشهيل عضواً، من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للري.

التعيينات والترقيات

ــ ترقية خالد بن سعد الشبلان العتيبي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ــ تعيين الدكتور نايف بن عابد الزارع على وظيفة (أمين عام منظمة ذات اهتمامات خاصة) بالمرتبة (15) بوزارة التعليم.

ــ ترقية عواطف بنت فهد الحارثي إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (15) بوزارة التعليم.

ــ ترقية إبراهيم بن عبدالرحمن المحمود إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية المهندس/ خالد بن عبدالله سندي إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (14) بأمانة العاصمة المقدسة.

ــ ترقية عادل بن عبدالله الحماد إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.