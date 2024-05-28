شكرا لمتابعة خبر عن منع حاملي تأشيرة الزيارة من دخول مكة المكرمة خلال موسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأمن العام ، عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة ، وذلك اعتبارًا من تاريخ 15/ 11/ 1445 هـ حتى تاريخ 15/ 12/ 1445 هـ .

وأوضح أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول لحاملها لأداء فريضة الحج ، مهيبًا بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة كافة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة .

كما شدد الأمن العام على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه ، وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة ، وذلك للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج ، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة .