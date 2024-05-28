دار الإفتاء المصرية تكشف عن أول من أطلق على مصر وصف بـ "أم الدنيا"

صحيفة الخليج 365: علقت دار الإفتاء المصرية في منشور لها علي حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، على مقولة مصر "أم الدنيا" أو "أم البلاد".

وقالت دار الإفتاء في منشور لها على "فيسبوك" أن النبي نوح عليه السلام أطلق اسم (أم الدنيا) أو (أم البلاد وغوث العباد) على مصر.

وأضافت: "أخرج ابن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب" (ص: 27) عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: أن نوحا عليه السلام قال لابنه حينما أجاب دعوته: ((اللهم إنه قد أجاب دعوتي، فبارك فيه وفي ذريته وأسكنه الأرض المباركة، التي هي أم البلاد، وغوث العباد، التي نهرها أفضل أنهار الدنيا، واجعل فيها أفضل البركات، وسخِّر له ولولده الأرض وذلِّلها لهم، وقوِّهم عليها)) 1هـ".

وأردفت الإفتاء المصرية: "وهذا الأثر ذكره جماعة من العلماء في كتبهم، واحتجوا به على فضائل مصر، ومنهم الحافظ الكندي في "فضائل مصر المحروسة"، والمؤرّخ العلامة البكري في "المسالك والممالك"، والمؤرّخ العلامة ابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة"، والحافظ السيوطي في "حسن المحاضرة"، والعلامة المقريزي في "المواعظ والاعتبار"، وغيرهم".