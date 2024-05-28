شكرا لقرائتكم خبر تعديل تراخيص الدفاع المدني عبر منصة «أبشر أعمال» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت المديرية العامة للدفاع المدني خدمة تعديل التراخيص من خلال منصة بلدي، عبر بوابة سلامة بمنصة وزارة الداخلية الالكترونية «أبشر أعمال».

وتأتي إتاحة الخدمة، امتدادا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الدفاع المدني في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.

من جهة أخرى تشارك المديرية العامة للدفاع المدني ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل (لا حج بلا تصريح) بمنطقة مكة المكرمة والمقام في محافظة الطائف في مجمع الجوري مول.

ويستعرض الدفاع المدني للزوار، المهام والخدمات التي يقدمها لضيوف الرحمن، والتقنيات الحديثة لمواجهة الطوارئ والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، والتعريف بأعمال ومهام المديرية، وتقديم رسائل توعوية لضيوف المعرض.