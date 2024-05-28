ضبط مخالفة إشعال نار في أراضي الغطاء النباتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة نقل 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16,000 ريال لكل م3.

وتم ضبط مقيم من الجنسية السودانية مخالفا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 45 متنا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدة أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن.

‏ وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.