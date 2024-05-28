شكرا لقرائتكم خبر ضبط مخالفة إشعال نار في أراضي الغطاء النباتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة نقل 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16,000 ريال لكل م3.
وتم ضبط مقيم من الجنسية السودانية مخالفا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 45 متنا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدة أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مخالفة إشعال نار في أراضي الغطاء النباتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.