اتفاقية لتحسين جودة حياة السجناء المرضى بالسكري

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وقدم مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله المطيري شرحا عن الاتفاقية وما ستقدمه من خدمات صحية لنزلاء ونزيلات السجون في المنطقة، من خلال التكامل مع الجهات ذات العلاقة، التي تقدم وتشرف على الخدمات الصحية مما يشكل داعماً ورافدا للجهود المبذولة لتعزيز صحة الانسان ووقايته من الأمراض والاهتمام بمرضى السكري بشكل خاص وتوفير الأدوية والأجهزة لهم.
من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز التركي شرحا عن أهداف الاتفاقية والتعاون المشترك لتحسين جودة الحياة صحيا للذين يعانون من مرض السكري أو الوزن الزائد والسمنة وتثقيفهم بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية لتوفير حياة صحية آمنة لنزلاء ونزيلات السجون.
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