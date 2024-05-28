شكرا لقرائتكم خبر رصد 650 مخالفة في المنشآت الغذائية والتجارية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 3752 جولة رقابية، وحررت 650 مخالفة، شملت المنشآت الغذائية والتجارية كافة، في مدن ومحافظات المنطقة.

مبينة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطبيق الإجراءات اللازمة، لتحقيق بيئة صحية سليمة وآمنة في جميع المنشآت.

وأوضحت الأمانة، أن المخالفات تنوعت بين مخالفات تتعلق بالعاملين، إضافة إلى المخالفات التي تتعلق بالمنشأة.

مؤكدة مواصلة جهودها في تكثيف جولاتها الرقابية على جميع المنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والتجارية، واللوائح التي تخضع تحت إشراف القطاع البلدي في تطبيق المعايير الصحة والسلامة، ارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة، وحرصا على سلامة الغذاء.

وأهابت أمانة المنطقة الشرقية بجميع أصحاب المنشآت الصحية والتجارية، الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية، وطرق حفظ وتخزين وتداول المواد الغذائية بالطرق السليمة، وإصدار الشهادات الصحية للعاملين، للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية، حفاظا على السلامة لبيئة صحية وآمنة، داعية الجميع التعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

تعليمات الأمانة