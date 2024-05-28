شكرا لقرائتكم خبر عن "مجمع الملك سلمان" ينظم دورة اللغة العربية للمعلمين في طاجيكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت أمس الاثنين، في جامعة طاجيكستان الدولية للغات باسم ساتم أولوغ زاده، دورة تدريبية في جمهورية طاجيكستان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، ووفد من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، برئاسة مدير قسم تطوير الاختبارات د. إبتسام بنت عبدالعليم عبدالرحيم.
وتأتي الدورة في إطار التعاون العلمي والتعليمي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان.
وتأتي الدورة في إطار التعاون العلمي والتعليمي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان.