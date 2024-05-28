شكرا لقرائتكم خبر عن "مجمع الملك سلمان" ينظم دورة اللغة العربية للمعلمين في طاجيكستان والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.