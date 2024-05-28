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"مجمع الملك سلمان" ينظم دورة اللغة العربية للمعلمين في طاجيكستان

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واس - دوشنبيه 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انطلقت أمس الاثنين، في جامعة طاجيكستان الدولية للغات باسم ساتم أولوغ زاده، دورة تدريبية في جمهورية طاجيكستان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، ووفد من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، برئاسة مدير قسم تطوير الاختبارات د. إبتسام بنت عبدالعليم عبدالرحيم.
وتأتي الدورة في إطار التعاون العلمي والتعليمي بين المملكة العربية وجمهورية طاجيكستان.

منسوبو أقسام اللغة العربية

وتستهدف الدورة التدريبية التي ينظمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، منسوبي أقسام اللغة العربية في جامعة طاجيكستان الدولية للغات، وجامعة طاجيكستان الوطنية، ومعهد طاجيكستان الإسلامي باسم الإمام أبي حنيفة النعمان، وتستمر حتى 30 مايو الحاليّ.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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