السعودية | ضبط مقيم مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي في محمية الملك سلمان الملكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (50) متناً من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.

‏‎ وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.