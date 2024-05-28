السعودية | “جمعية أصدقاء” تبدأ في توزيع الكسوة على اللاعبين السابقين وأسرهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نفذت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية مشروع توزيع ” الكسوة ” من خلال البدء في توزيع قسائم شرائية على مستفيديها من اللاعبين السابقين وأسرهم؛ لتأمين احتياجاتهم من الملابس وما يتعلق بها على المستفيدين للتوجه إلى أحد المحلات التجارية، وشراء ما يحتاجونه، وذلك في إطار جهود الجمعية الدائمة في تسهيل توفير احتياجاتهم الحياتية، وتأتي هذه المرحلة امتداداً لمشروع “الكسوة” الذي أطلقته الجمعية في وقتٍ سابق بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”.

واستقطبت جمعية أصدقاء أكثر من 37 متطوعاً للمشاركة في توزيع ما يصل إلى 1000 قسيمةً شرائيةً على المستفيدين من اللاعبين السابقين وأسرهم، وذلك بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل التطوعي؛ بهدف استشعار المسؤولية المجتمعية من قبل أفراد المجتمع عبر مشاركتهم في توزيع هذه القسائم الشرائية على المستفيدين من الأسر الأشد حاجة، ولتضافر الجهود بين الجمعية وأفراد المجتمع في خدمة المستفيدين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الكابتن ماجد أحمد عبدالله: “نسأل الله أن يبلغنا عيد الأضحى المبارك ونحن بأتم صحةٍ وعافية، وهو الذي يمثل شعيرةً عظيمةً يتقرب فيها العبد إلى ربه بالحج إلى بيت الله الحرام، ومن لم يحج يحتفل بعيد الأضحى المبارك، ويذبح الأضاحي”، ومضيفاً: “نظراً لما لهذه المناسبة العظيمة من مكانةٍ في نفوس المسلمين فإننا نسعد في “أصدقاء” بمساعدة إخواني اللاعبين السابقين وأسرهم بتأمين قسائم شرائية تمكنهم من شراء ما يحتاجونه من ملابس وخلافها استعداداً للاحتفال بهذا العيد المبارك”.

وأشاد ماجد عبدالله بما تقدمه منصة “إحسان” من خدماتٍ جليلة للقطاع الخيري في المملكة، مؤكداً أن وجود هذه المنصة الوطنية الرائدة ساهم بشكلٍ مباشرٍ وفعالٍ في تطوير خدمات الجمعيات الرعوية والتنموية، ومساندتها في خدمة مستفيديها من اللاعبين السابقين وأسرهم على أكمل وجه، ومشيداً بما قدمته المنصة بدعمٍ من المجتمع السعودي الذي عُرف بالعطاء، ومبادرته الدائمة في التكاتف والتعاضد التي تُمثل إحدى القيم الإنسانية النبيلة التي تميّز فيها المجتمع السعودي.

يذكر أن جمعية أصدقاء كانت قد أطلقت في وقتٍ سابق مشروع “الكسوة” بالشراكة مع المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بهدف تأمين قسائم شرائية تُمكّن المستفيدين من شراء ما يحتاجونه من الملابس وما يتعلق بها؛ لمساندتهم على تغطية احتياجاتهم وإسعادهم، وتعد الكسوة من الخدمات الأساسية التي تقدمها “أصدقاء” ضمن مسار المساندة أحد المسارات الرئيسية للجمعية.