السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 814 سلة غذائية في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر السودانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 814 سلة غذائية للفئات المتضررة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 3.274 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في

السودان.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء اللازمة الإنسانية التي تمر بهم.