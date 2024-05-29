بالفيديو: لاعب الاتحاد السابق "أحمد بهجا " يروي قصة بداية خلافه مع المدرب "ديميتري" واستبعاده بسبب "البيبسي"

صحيفة الخليج 365: كشف المغربي أحمد بهجا لاعب الاتحاد السابق، قصة خلافة مع المدرب ديميتري وسبب استبعاده من التشكيلة الأساسية بسبب البيبسي.

شرب البيبسي

وقال خلال حديثه عبر قناة روتانا خليجية: "كنا نتغدى ونشرب بيبسي مع الأكل، وعندما أمسكت البيبسي وأردت شربه قال لي المدرب ديميتري لا تشربه".

استبعاد من التشكيل

وتابع بهجا أنه رفض تعليمات المدرب، وشرب البيبسي، فقام ديميتري باستبعاده من التشكيلة الأساسية التي شاركت في البطولة العربية.

خسارة الوصل

وأضاف أنه بعد استبعاده غادر من جدة إلى مكة، وخاض الاتحاد المباراة الأولى في البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي، وخسر بهدف دون رد.

العودة للتشكيل

وأكمل أنه بعد الخسارة أمام الوصل طلب منه المدرب للعودة للفريق، ولكنه رفض في البداية ثم وافق بعد ذلك بسبب الجماهير، وخاض باقي المباريات مع الاتحاد حتى وصل إلى المباراة النهائية.

المباراة النهائية

واختتم اللاعب المغربي السابق تصريحاته، أن الاتحاد خسر المباراة النهائية في البطولة العربية أمام الشباب، بهدفين مقابل هدف.