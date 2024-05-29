"يوتيوب " يحذف حساب الخارجية الإيرانية والكشف عن السبب

صحيفة الخليج 365: كشفت وكالة الأنباء الإيرانية " إرنا" ، قيام موقع يوتيوب بحذف الحساب الخاص بوزارة الخارجية الإيرانية بسبب نشره مقطع فيديو عن حماس .

وكان حساب وزارة الخارجية الإيرانية نشر مقطع فيديو باللغة الإنجليزية بعنوان "المقاومة.. الخيار الوحيد لفلسطين"، ودعا إلى "تأديب إسرائيل".

وأوضحت الوكالة أن موقع يوتيوب، ذكر في رسالة موجهة إلى حساب وزارة الخارجية الإيرانية، أن سبب هذا الإجراء هو "الانتهاك الجسيم أو المتكرر" لسياسته تجاه "المنظمات الإجرامية العنيفة".