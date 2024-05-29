استخراج 4.7 ملايين قرص مخدر من قوالب خرسانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، عن ضبط 4.7 ملايين قرص من مادة الأمفيتامين المخدر كانت مخفية في شحنة قوالب خرسانية، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيم من الجنسية اليمنية ووافد نازح، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، أن رجال الأمن يعملون بعزيمة عالية لمكافحة كافة نشاطات تهريب وترويج المخدرات والقبض على كل من يتورط فيها لينال جزاءه العادل، وأهاب بكل من يتوفر لديه معلومات من المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالمبادرة بالإبلاغ عنها وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995 ، وعبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة. المخدرات المضبوطة: 4.7 ملايين قرص من مادة الأمفيتامين المخدر.

كانت مخفية في شحنة قوالب خرسانية.

القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض.

إحالة المتهمين (مقيم ونازح) للنيابة العامة.

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