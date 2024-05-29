مراقبة الأسعار تتقدم أسئلة أعضاء الشورى لوزير التجارة

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إضافة إلى ما يتعلق بممارسة الأعمال وقطاع الجملة والتجزئة والتجارة الالكترونية.
كما يستمع أعضاء المجلس لشرح من الوزير عن خطط ورؤى الوزارة للمرحلة القادمة، انطلاقا من مسؤوليات المجلس في مناقشة أداء الأجهزة الحكومية، والعمل على التطوير والارتقاء بأداء مختلف القطاعات، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، وبما يلبي طموح المواطنين.
يأتي حضور وزير التجارة، رغبة من المجلس في مناقشة أداء الوزارة والصعوبات والمعوقات التي تواجهها، بناء على المادة الثانية والعشرين من نظام المجلس، التي تنص «على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء، بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاتها، وله الحق في النقاش، دون أن يكون له حق التصويت».
ويتلقى مجلس الشورى مقترحات المواطنين واستفساراتهم، التي يرغبون في طرحها على معالي وزير التجارة عبر الموقع الالكتروني، أو خلال البريد الالكتروني للمجلس: Contactshura.gov.sa.
الأسئلة الموجهة لوزير التجارة
- الملحوظات تجاه أداء الوزارة.
- الاستراتيجيات والمبادرات.
- حماية المستهلك.
- ما يتعلق بمراقبة الأسعار.
- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- ممارسة الأعمال وقطاع الجملة والتجزئة.
- التجارة الالكترونية.
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