إعلان أبرز الظواهر الجوية المحتملة في الحج الثلاثاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد المركز الوطني للأرصاد الثلاثاء المقبل في مكة المكرمة مؤتمرا صحفيا لإعلان حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة.

كما يدشن الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن غلام الأعمال التشغيلية للمركز في مشعري منى ومزدلفة، ويطلع على أهم الأعمال والتقنيات المستخدمة لمراقبة أجواء المشاعر المقدسة، إضافة إلى استعراض الخطة التشغيلية لأعمال المركز في حج هذا العام.

وكان المركز اعلن أمس الأول أن يوم السبت المقبل هو أول أيام الصيف على محافظات ومناطق المملكة؛ مشيرا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بسلامة العاملين ميدانيا لتطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة.

ونوه المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المركز يعمل على تسخير جميع الإمكانيات والتجهيزات الحديثة لمساندة أعماله، التي تعتمد على أحدث التقنيات والبرامج الرصدية الحديثة المتمثلة في المراصد على مستوى المملكة، ورادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والنموذج العددي السعودي، إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية المتنقلة التي تعمل على مدار الساعة لتحقيق أقصى درجات الدقة في توقعات المركز لخدمة الجهات المستفيدة.

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