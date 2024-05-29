خادم الحرمين يأمر باستضافة 2322 حاجا من 88 دولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة 1300 حاج وحاجة من 88 دولة، و1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، و22 حاجا وحاجة من ذوي التوأم السياميين الذين تم فصلهم في المملكة، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه اللفتة الملكية الكريمة التي تجسد حرصهما الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم، والاهتمام بالإسلام والمسلمين بشتى البقاع، وتعميق روابط الوحدة والأخوة من خلال اجتماعهم بالحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيئتها الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. الحجاج المستضافون: 2322 إجمالي عدد الحجاج

1300 حاج وحاجة من 88 دولة

1000 حاج من فلسطين

220 من ذوي السياميين الذين تم فصلهم

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