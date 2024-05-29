مختبرات متنقلة لفحص عينات المواد الغذائية بالحج

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وأوجدت 3 مختبرات متنقلة سيتم إيقافها في مواقع متعددة بالمنطقة المركزية، وفي المناطق المزدحمة حول المسجد الحرام وفي المشاعر المقدسة، للتغلب على صعوبة حركة سيارات نقل العينات.
وأشارت إلى أن هذه الخدمة الجديدة تهدف إلى سرعة الإجراء في فحص عينات الأغذية، وتفادي ما قد يحدث من تأخير في حال الذهاب للمختبرات المركزية، إذ تتكون المختبرات المتنقلة من أجهزة حديثة لفحص العينات، وإظهار النتائج بشكل سريع ودقيق، وتستغرق النتائج من ساعة واحدة إلى 18 ساعة، وكل مختبر يمكن أن يحلل إلى 150 عينة يوميا، تشمل عينات الأغذية والمياه.
وأوضحت الأمانة أنها خصصت كادرا تشغيليا وطنيا مؤهلا للقيام بتشغيل هذه المختبرات، مع وضع خطة عمل ميدانية للرقابة على محلات بيع المواد الغذائية ومنظومة الإعاشة، والمباسط الموسمية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
إضافة إلى عملية دعم البلديات الفرعية بالمراقبين، لضمان متابعة الأسواق والمحلات التجارية والغذائية، واستمرارية العمل على أكمل وجه.
أهداف الخدمة الجديدة
- سرعة الإجراء في فحص عينات الأغذية.
- تفادي التأخير في حال الذهاب للمختبرات المركزية.
- إظهار النتائج بشكل سريع ودقيق.
- تستغرق النتائج من ساعة واحدة إلى 18 ساعة.
- كل مختبر يمكن أن يحلل 150 عينة يوميا.
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