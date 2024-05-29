تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير ربحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسته التي عقدت أمس عبر الاتصال المرئي ، على تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح تكون مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

كما وافق المجلس - من حيث المبدأ - على إنشاء مؤسسة باسم «مؤسسة الرياض الخضراء».

ووافق المجلس على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين الشريفين شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم الكريمة ودعواتهم الطيبة، كما أعرب عن تقديره لكل من بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول الشقيقة والصديقة، سائلا المولى العلي القدير أن يمتع الجميع بموفور الصحة والسعادة.

وتوجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس، بالحمد والشكر لله على ما من به من شفاء خادم الحرمين الشريفين، مبتهلين للباري جل وعلا أن يحفظه ويمده بوافر الصحة والعافية؛ ليواصل قيادته لمسيرة النماء والازدهار التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.

ثم اطلع مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من رئيس السنغال، وعلى مضمون الاتصالين اللذين جريا بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكل من رئيس الجمهورية الفرنسية، ورئيس وزراء اليابان، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم، وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس استعرض مستجدات التعاون مع المنظمات المتعددة الأطراف، عادا فوز المملكة بعضوية المنتدى الدولي للنقل بإجماع كافة الأعضاء، وتنظيم منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد للعام 2026م؛ تأكيدا على ريادتها العالمية، وتثمينا لمبادراتها الطموحة ومشاريعها المستقبلية في تطوير هذين القطاعين الحيويين.

وأشاد مجلس الوزراء، بنجاح أعمال مؤتمر مستقبل الطيران 2024 الذي عقد بالرياض، وما اشتمل عليه من مشاركة واسعة النطاق من مختلف دول العالم، وتوقيع 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن استثمارات بعشرات المليارات؛ ستسهم في تعزيز ما يشهده هذا القطاع من قفزات كبرى؛ لترسيخ مكانة المملكة في صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبين أن المجلس، نوه بما سجلته المملكة من أرقام قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، داعمة بذلك جهودها في تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز مركزها العالمي في تصدير الطاقة المتجددة والمستدامة، وكذلك الرفع من استخدامها للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة؛ وفق مستهدفات مبادراتها المحلية والدولية المتعددة.

وتناول مجلس الوزراء، عددا من التقارير حول تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين العربية والإقليمية، مجددا الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة للقرارات والقوانين الدولية كافة، والتأكيد على المجتمع الدولي بضرورة التدخل للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات وموافقات:

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الأوروغوياني والتشيلي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة وكل من وزارة التعليم والثقافة في الأوروغواي الشرقية ووزارة الثقافة والفنون والتراث في تشيلي.

انضمام المملكة - ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة - إلى مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ.

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية.

مشروع النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى.

تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم الأدوية البيطرية.

مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة ومكتب المدعي العام في أذربيجان، في مجال منع الفساد ومكافحته.

مذكرة بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة وجامعة بوليتيكنيكو ميلانو في إيطاليا، في مجال الفنون التقليدية.

الموافقة على نظام إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد، والإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة، وميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 43 ، والموافقة على نظام حماية المال العام لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية لمدة سنتين، الذي اعتمده المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته 154.

تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح تكون مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

الموافقة - من حيث المبدأ - على إنشاء مؤسسة باسم «مؤسسة الرياض الخضراء».

تعيين مقرن الشعلان، والمهندس عمر السحيباني، وإبراهيم التركي؛ أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، وتجديد عضوية المهندس وليد العيسى في مجلس إدارة الهيئة.

تجديد عضوية الدكتور جلال البدري، وتعيين الدكتور عبدالله الشهيل عضوا من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للري.

تعيينات وترقيات: